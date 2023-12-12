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В Петербурге могут разрешить родителям получать образование за счет маткапитала

В Петербурге ко II чтению одобрили проект об образовании за счет маткапитала

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Shutterstock

Законодатели Санкт-Петербурга ко II чтению одобрили законопроект, разрешающий родителям получать образование за счет средств материнского капитала. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Отмечается, что родители зачастую не имеют профессионального образования или теряют свою квалификацию, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Тем самым они становятся менее конкурентоспособными на рынке труда.

Документом предполагается предоставить право на получение гражданами, воспитывающими детей, как основного, так и дополнительного профессионального образования за счет средств маткапитала.

В начале декабря власти Иркутской области сообщили, что увеличили размер выплаты, которую многодетные семьи могут выбрать вместо участка земли. С 1 января 2024 года она составит составит 300 тыс. рублей.

Ранее в России предложили разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство.

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