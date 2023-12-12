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На Украине завели дело в связи с кибератакой на сотового оператора

СБУ завела уголовное дело в связи с кибератакой на «Киевстар»

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Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по восьми статьям после масштабного технического сбоя у телеком-компании «Киевстар». Об этом сообщает телеканал «Общественное».

В публикации отмечается, что уголовное производство было открыто по восьми статьям. По одной из версий следствия, за хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы, считают в СБУ.

По информации агентства «Украинская правда», уголовное дело заведено, в частности, по статьям «несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «государственная измена», «диверсия», «нарушение законов и обычаев войны».

До этого на Украине в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой.

В то же время выяснилось, что в офисе «Киевстар» идут следственные действия и изъятие документов. О связи этих событий друг с другом ничего не сообщалось.

Ранее в офисе Зеленского допустили конфискацию активов крупного мобильного оператора Украины.

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