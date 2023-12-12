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Мужчину осудили за нападение на конвоиров и побег из суда на 20 лет

Под Челябинском осужденному за расправу над тещей дали 20 лет за побег из суда

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Владимир Николаев/РИА Новости

Житель Челябинской области получил срок за посягательство на жизнь сотрудников конвойной службы полиции и побег из-под стражи. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре прошлого года местного жителя судили за расправу над тещей. В день оглашения приговора в здании Карабашского горсуда он выбрал подходящий момент и напал на сотрудников полиции, когда находился с ними в конвойной комнате. Подсудимый оказался вооружен и нанес конвоирам множественные удары колюще-режущими предметами в область головы и тела.

После этого нападавший выбежал из здания, но был остановлен одним из пострадавших. Тот применил служебное оружие и выстрелил злоумышленнику в бедро.

За побег и нападение на конвоиров суд назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима. За причинение морального вреда его обязали выплатить потерпевшим 1 млн и 150 тыс. рублей.

Ранее в Татарстане заключенный сбежал от конвоя через окно тубдиспансера.

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