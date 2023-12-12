Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин нашел гранату времен ВОВ и сам понес ее в полицию

В Петербурге мужчина нашел ржавую гранату и отправился с ней в отделение МВД

close
100%
Росгвардия Петербурга ️' class="item-image" >
Телеграм-канал Росгвардия Петербурга ️

В Петербурге представители Росгвардии остановили мужчину, который шел в полицию с гранатой. Об этом сообщает управление Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в поселке Рощино. К патрульным обратился 32-летний россиянин и рассказал, что нашел предмет, похожий на боеприпас и сам принесет его в отделение МВД.

«Ржавый предмет аккуратно положили в безопасное место и представители Росгвардии вызвали на место специалистов ОМОН», – сообщается в публикации.

Специалисты выяснили, что у петербуржца оказалась граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Предмет не представлял опасности.

Мужчину передали полиции для разбирательства. Выяснилось, что ранее россиянин был судим за кражу.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нельзя брать его в руки. Необходимо вызвать специалистов, которые выяснят, представляет ли находка опасность.

Ранее в Крыму рядом с детской площадкой нашли гранату.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами