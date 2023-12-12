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Замглавы МЧС Татарстана приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество

Суд в Казани приговорил замглавы МЧС Татарстана Степущенко к 4,5 года колонии

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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Советский районный суд Казани приговорил к 4,5 года колонии общего режима замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко, его признали виновным в мошенничестве на 1,3 млн рублей и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Реальное время».

Бизнесмена Константина Кабальнова, который также проходит по этому делу, суд приговорил к условному сроку в три года с испытательным. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск МЧС на сумму 42,8 млн рублей к Степущенко. Осужденные были освобождены от наказания еще по трем эпизодам в связи с истечением срока давности.

В издании напомнили, что гособвинитель Алмаз Сагитзянов запрашивал для Олега Степущенко 7,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, а для Константина Кабальнова — четыре года колонии.

Telegram-канал Mash до этого сообщал, что, по версии следствия, при участии замглавы МЧС Татарстана ведомство получило государственный контракт на замену систем оповещения по всей республике, но в реальности оказалось, что вместо новых сирен были поставлены устаревшие и нерабочие. Сумма контракта — 42,8 млн рублей.

Ранее Степущенко заявил, что слышит Бога в СИЗО.

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