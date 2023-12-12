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В Подмосковье выберут лучшие парки

Подмосковные парки смогут получить знак качества «Дед Мороз рекомендует»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Подмосковным паркам, которые наиболее креативно и атмосферно украсят свои территории к Новому году, вручат знак качества «Дед Мороз рекомендует», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Знак качества будет вручаться в 5 номинациях: «Пахнут праздником иголки» – лучшая елка, «Отправь письмо в сказку» – лучшая почта Деда Мороза, «В гостях у Деда Мороза» – лучшая резиденция, «Место теплых встреч» – лучшая зона теплого очага и «Пусть зима останется с тобой» – лучшая фотозона», — сообщили в министерстве.

Победителей определит АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» («МосОблПарк»).

Также в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в региональных парках работают резиденции и почта Деда Мороза.

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