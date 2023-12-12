Путин: буду делать все, чтобы авторитет КС оставался на высоком уровне

Президент России Владимир Путин заявил, что делал и продолжит делать все, чтобы авторитет Конституционного суда Российской Федерации оставался на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Авторитет Конституционного суда очень высок, и я со своей стороны делаю и буду делать все для того, чтобы он оставался на этом высоком уровне», — сообщил Путин.

Он также отметил, что законодатели, администрация президента и правительство учитывают мнение Конституционного суда РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет несколько встреч в День Конституции, после чего будет готовиться к подведению итогов года. Представитель Кремля отметил, что количество вопросов к президенту уже перевалило за миллион, а на встрече, помимо прочего, будут присутствовать представители аккредитованных иностранных СМИ. Задавать вопросы будут как журналисты, так и обычные граждане, — в порядке очереди.

День Конституции России празднуют 12 декабря. Именно в эту дату в 1993 году состоялось всенародное голосование, на котором россияне одобрили принятие основного документа страны. Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Конституция помогла стабилизировать ситуацию в России в непростое время.

Ранее Путина назвали гарантом безопасного будущего.