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В России заявили о продолжении роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Depositphotos

В России продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«На 49-й неделе в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ», – говорится в сообщении.

Там также отметили, что рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп. По данным Роспотребнадзора, число выявленных случаев выросло на 8,8% по сравнению с прошлой неделей.

При этом в ведомстве подчеркнули, что вакцинацию от гриппа уже прошли почти 52,5% населения страны.

Кроме прочего, из сообщения следует, что по итогам прошедшей недели в стране выявили более 107 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

До этого в Роспотребнадзоре отметили одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России.

Позже иммунолог рассказал, кто подвержен риску в условиях одновременных волн гриппа и ковида.

Россиянам рассказали, как не заболеть под Новый год и после него.

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