В России заявили о продолжении роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
«На 49-й неделе в РФ продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ», – говорится в сообщении.
Там также отметили, что рост заболеваемости зафиксирован среди всех возрастных групп. По данным Роспотребнадзора, число выявленных случаев выросло на 8,8% по сравнению с прошлой неделей.
При этом в ведомстве подчеркнули, что вакцинацию от гриппа уже прошли почти 52,5% населения страны.
Кроме прочего, из сообщения следует, что по итогам прошедшей недели в стране выявили более 107 тыс. случаев заболевания коронавирусом.
До этого в Роспотребнадзоре отметили одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России.
Позже иммунолог рассказал, кто подвержен риску в условиях одновременных волн гриппа и ковида.
Россиянам рассказали, как не заболеть под Новый год и после него.