Более 55 тыс. людей с инвалидностью трудоустроились в Подмосковье

В Подмосковье трудоустроены более 55 тыс. людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба регионального Министерства социального развития.

«В Подмосковье трудоустроено более 55 тыс. инвалидов, среди них около 10 тыс. работают на квотируемых местах. Обычно они трудятся подсобными рабочими и комплектовщиками. Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе» – рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Она добавила, что в настоящее время в регионе около 1,8 тыс. свободных вакансий для людей с инвалидностью.

Также в Министерстве социального развития отметили, что в Московской области предприятия, имеющие штат более 35 человек, в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.

Кроме того, содействие и поддержку в трудоустройстве оказывает и Подмосковный центр занятости. С начала 2023 года в него обратились порядка 2 тыс. инвалидов.