В Уфе воспитателя частного детсада уличили в жестоком обращении с ребенком с ДЦП

В Уфе местная жительница обвинила воспитателя частного детсада в том, что она применила силу к ее шестилетнему сыну с детским церебральным параличом. Об этом пишет UFA1.RU.

Как рассказала изданию родительница, сотрудница «Бэби-клуба» на улице Джалиля Киекбаева применяла насилие к ее сыну. Ребенок женщины пошел в этот детский сад в сентябре. Со временем мальчик стал больше плакать перед сном и жаловаться на воспитательницу.

«Например, я дала ему игрушку для тихого часа. По словам сына, воспитатель при его просьбе игрушку не давала со словами «мало ли чего ты хочешь». Я разговаривала с директором, мне говорили, что этого всего точно не было. Я решила, что сын обманывает меня. Иногда вместо этой воспитательницы была другая, в эти дни сын не плакал», — говорит женщина.

Она также увидела по внутренним камерам, что ее сын плачет, сидя за столом, пока другие дети закрывают уши, а воспитатель не вмешивается.

«Воспитатель весь час лазила в своем телефоне, никто не подходил ни к детям, ни к сыну. Затем воспитательница подошла к сыну, отодвинула стол и потащила его по комнате, было видно, что сын плачет и сопротивляется. В конце она толкнула его. Я забрала сына из сада. По словам сына, воспитатель тащила его в угол за то, что он плакал. Синяков не было, но, по словам сына, ему было больно», — отметила родительница.

Теперь она собирается привлечь к ответственности сотрудницу учреждения. Однако ни администраторы, ни директор «Бэби-клуба» не признают наличие проблемы и не хотят начинать разбирательство, считая «это все нормой». В октябре женщина уже обратилась в прокуратуру, но правоохранители занялись этим делом только в конце ноября.

«Психолог выявила психологическую травму. Сын до сих пор ежедневно вспоминает воспитательницу, плохо отзывается о ней, вспоминает, как она ругалась на него», — утверждает мать пострадавшего.

В итоге воспитательнице выписали штраф, но в возбуждении уголовного дела суд заявительнице отказал. Родительница говорит, что разочарована результатами, так как «искренне верила, что правосудие будет на стороне ребенка, тем более ребенка-инвалида».

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