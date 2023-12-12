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В Подмосковье снизилось количество больных туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,4% в Подмосковье

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Shutterstock

Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась на 8,4%, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. Это активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Он отметил, что заболеваемость туберкулезом в Подмосковье за 11 месяцев 2023 года снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Смердин добавил, что в Подмосковье расположено 12 филиалов и 28 диспансерных отделений Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

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