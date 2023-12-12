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Появилось новое видео со школьницей, открывшей стрельбу в Брянске

Камеры зафиксировали путь открывшей стрельбу в Брянске восьмиклассницы до школы

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Восьмиклассница Алина, которая устроила стрельбу в брянской школе, пронесла ружье в образовательное учреждение в пакете для сменной обуви. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как она вместе с сестрой-близняшкой шла в школу с оружием за 10 минут до трагедии, сообщает ИА Регнум.

На видео можно заметить, что торчащую из пакета рукоятку оружия школьница замотала бумагой-миллиметровкой. Само ружье «Бекас-3 по размеру было не очень длинным, около 53 см, однако, его вес превышает 3 кг, поэтому, судя по камерам, девочка дважды перекладывает пакет с обувью из одной руки в другую. Данную запись с камер изучат следователи.

Напомним, что трагедия произошла 7 декабря в престижной гимназии Брянска. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка, и он привел к человеческим жертвам. До этого сообщалось, что ружье восьмиклассница легко пронесла в гимназию в тубусе. Рамка металлодетектора на входе не работала, как установила полиция, а камер и турникетов в школе никогда не было. На посту охранника гимназии с 2010 года сидела пожилая женщина, которая порой вообще не появлялась на месте.

Вооруженная школьница с опозданием зашла в свой класс на втором уроке, достала ружье и начала стрелять в одноклассников. Всего она сделала пять выстрелов.

Ранее стало известно, что отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы арестовали.

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Стрельба в брянской школе
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