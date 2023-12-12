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Психолог объяснила, как избежать стресса по дороге на работу

Психолог Идзиковский: чтобы избежать стресса по пути на работу нужно себя занять

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Depositphotos

Стресс по дороге на работу, вызванный пересадками, ожиданием транспорта и давками, отнимает много сил и энергии, которая пригодилась бы во время рабочего дня. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил психолог Евгений Идзиковский. Также, по его словам, длительный путь до офиса или предприятия может вызывать скуку и понимание, что жизнь проходит бесцельно.

Чтобы избежать стресса и упадка настроения эксперт посоветовал занять себя в пути.

«Я рекомендую попытаться понять, чем можно заняться в дороге. Нужно искать какое-то занятие, которое было бы интересным или полезным, чтобы не было ощущения, что это время еще и сгорает помимо прочего. Например, можно работать на ноутбуке. Понятно, что это не так комфортно, как в офисе, но все же полезно», — отметил Идзиковский.

До этого психологи рассказали, что предотвратить выгорание в конце года можно, отказавшись от несрочных и неважных дел или делегировав их другим. Эксперты также советуют выполнять однотипные дела вместе и избегать отвлекающих факторов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет выгорание как сочетание трех основных симптомов: утомления, потери эмпатии и снижения производительности на работе. Трудности с концентрацией внимания, пониманием прочитанного, тревога, желание находиться в одиночестве тоже могут указывать на данный синдром.

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