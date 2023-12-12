Социолог Кагарлицкий назвал приговор победой здравого смысла

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иностранным агентом) совместно со своей защитой назвали приговор по делу об оправдании терроризма единственным наказанием за последние годы без реального лишения свободы и победой здравого смысла. Об этом сообщает ТАСС.

«Это в любом случае победа и прежде всего победа здравого смысла. Вопрос обжалования приговора остается отдельно чисто юридически, потому что все-таки я в любом случае считаю себя невиновным», — сказал Кагарлицкий.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога и журналиста Бориса Кагарлицкого виновным в оправдании терроризма. Его приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда.

Кроме того, Кагарлицкому на два года запретили заниматься администрированием интернет-сайтов. Бориса Кагарлицкого обвиняли в публичных призывах к терроризму, оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал соответствующий видеоролик.

В августе Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Верховный суд РФ объяснил, как иноагенты могут принять участие в выборах.