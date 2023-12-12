В Петербурге готовы запустить автобусы в Финляндию после открытия границы

Одна из компаний-перевозчиков, осуществлявшая поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга, заявила, что готова возобновить поездки, как только российско-финляндская граница будет открыта для автобусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, если финская сторона официально откроет границу для автобусов, то ее компания запустит рейсы, а билеты на них появятся на сайте.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стал известно, что финское правительство намерено 14 декабря открыть три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией.

Ранее глава финского министерства иностранных дел России Элина Валтонен заявила, что Финляндия поэтапно планирует открыть границу с Российской Федерацией, если ситуация нормализуется.

Она отметила, что ситуация на финско-российской границе является мирной, несмотря на то, что там все еще есть люди. Дипломат добавила, что финские власти готовы «решительно реагировать на действия РФ».

По данным источника, решения о режиме работы КПП будут приняты не позднее 13 декабря.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.