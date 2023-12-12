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Российская семья не утеплила дымоход и получила отравление газом

В Чувашии семья отравилась газом из-за замерзшего дымохода

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Чувашии семья из четырех человек отравилась газом из-за неутепленного дымохода. Об этом сообщает администрация Ибресинского муниципального округа.

Инцидент произошел 12 декабря в одном из частных домов села Хормалы. Родители и двое несовершеннолетних детей вызвали скорую помощь. У них диагностировали отравление газовыми парами. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.

Сообщается, что причиной отравления стал замерзший дымоход, в котором отсутствовала тяга. Семья не утеплила его.

«В зимний период необходимо регулярно следить за состоянием оголовков дымовых труб. При обмерзании оголовков прекращается тяга в дымовом канале, что приводит к выходу угарного газа в помещение», — предупредили в администрации.

Ранее трое детей отравились угарным газом в волгоградском частном доме.

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