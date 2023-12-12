Путин подписал закон для трудоустройства участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию закона «О занятости населения», теперь в нем прописан приоритет по трудоустройству для соискателей, которые являются участниками специальной военной операции (СВО), а также для членов их семей. Об этом сообщает ТАСС.

«Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения», — говорится в публикации.

За исключением отдельных статей документ вступит в силу с 1 января 2024 года. В его новой версии даются определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость», уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

Помимо прочего, в законе фиксируется размер пособия по безработице, который будет индексироваться 1 февраля каждого года. Для безработных в первые три месяца выплаты он определен в размере 12 792 рублей, в следующие три месяца — по 5 000 рублей. Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

7 декабря сообщалось, что Совет Федерации утвердил базовый закон о занятости населения.

Госдума проголосовала за принятие закона 30 ноября.

Ранее в Госдуме предложили засчитывать в трудовой стаж родителя три года декрета.