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Проблемы со связью возникли у еще одного оператора на Украине

«Страна.ua»: украинцы сообщают о проблемах с работой оператора связи Vodafone

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Depositphotos

Помимо проблем с оператором связи «Киевстар» на Украине появились трудности в работе мобильного оператора Vodafone. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Страна».

«Украинцы сообщают о проблемах с работой еще одного оператора — Vodafone. Перестало работать мобильное приложение. Сайт тормозит. Появились проблемы с оплатой услуг», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что после внезапного сбоя связи у оператора «Киевстар» у Vodafone наблюдается резкий рост активности пользователей, в результате чего «система не выдержала».

12 декабря на Украине произошел масштабный сбой связи у оператора «Киевстар». Заявлялось, что причиной этого стала хакерская атака.

В то же время выяснилось, что в офисе «Киевстар» идут следственные действия и изъятие документов. О связи этих событий друг с другом ничего не сообщалось.

Ранее в офисе Зеленского допустили конфискацию активов крупного мобильного оператора Украины.

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