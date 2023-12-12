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Приморские школьницы бросили собаку в стеклянный шкаф, записывая это на видео

В Приморье школьницы бросили собаку в стеклянный шкаф

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Shutterstock

В Приморье две школьницы бросили собаку в стеклянный шкаф, записывая это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Арсеньев. Одна школьница взяла собаку и кинула ее в стеклянный шкаф, который в результате разбился. Вторая несовершеннолетняя снимала происходящее на камеру. Обе девушки на протяжении видео смеялись.

Городская прокуратура начала доследственную проверку после сообщения о жестоком обращении с собакой в соцсетях. Обстоятельства, достоверность видеоматериала и участники съемки устанавливаются.

«Отдельное внимание надзорное ведомство уделит вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Ранее психологи нашли связь между наличием питомцев и тревожностью у подростков.

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