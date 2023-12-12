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В «Укрэнерго» оценили ситуацию с энергоснабжением на Украине

«Укрэнерго»: ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Ситуация с энергоснабжением на Украине продолжает оставаться сложной, потребление на высоком уровне, при этом дефицита не наблюдается. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В целом уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему», – сообщили в компании.

Там отметили, что 12 декабря энергетикам удалось отремонтировать и запустить три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали.

7 декабря на Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания.

Сообщалось, что из-за рекордно высокого энергопотребления Украина вынуждена запрашивать аварийную помощь из Румынии и Польши.

До этого глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий призвал украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Ранее власти Украины заявили, что энергетику Украины ждут напряженные недели.

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