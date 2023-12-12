Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Штраф в 16 млн руб. грозит браконьерам, собиравшим в Сочи редкое растение

В Сочи браконьерам, собиравшим редкое растение, грозит штраф в 16 млн рублей

close
100%
ФГБУ Сочинский национальный парк

В Сочи поймали браконьеров, которые срезали более 5 тыс. веток краснокнижного растения в Сочинском национальном парке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Нарушители срезали 5008 веток иглицы колхидской или рускуса — это растение в природе встречается редко и находится под угрозой исчезновения. Браконьеров взяли с поличным — они срезали ножами растение, а рядом стояли мешки с собранными ветками.

Им грозит уголовная ответственность и штраф в 16 млн рублей.

Ранее на Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 11 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами