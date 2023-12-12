Штраф в 16 млн руб. грозит браконьерам, собиравшим в Сочи редкое растение

В Сочи поймали браконьеров, которые срезали более 5 тыс. веток краснокнижного растения в Сочинском национальном парке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Нарушители срезали 5008 веток иглицы колхидской или рускуса — это растение в природе встречается редко и находится под угрозой исчезновения. Браконьеров взяли с поличным — они срезали ножами растение, а рядом стояли мешки с собранными ветками.

Им грозит уголовная ответственность и штраф в 16 млн рублей.

Ранее на Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 11 млн рублей.