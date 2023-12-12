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В России приостановят положения налоговых соглашений с недружественными странами

Госдума частично приостановила налоговые соглашения с недружественными странами

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РИА Новости

Госдума приняла закон, который приостанавливает действие отдельных положений налоговых соглашений между Россией и 38 недружественными государствами. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, будут приостановлены правила налогообложения доходов от продажи недвижимости и движимого имущества, от авторских прав и лицензий, а также от дивидендов и так далее. По мнению авторов законопроекта, это необходимо в связи с санкционным давлением со стороны недружественных стран.

Уточняется, что Россия сохранит обязательства по положениям об устранении двойного налогообложения, а также по общим и заключительным положениям договоров.

Приостановка будет действовать до снятия санкций либо до прекращения действия налоговых соглашений.

До этого в Центре стратегических разработок заявили, что объем товарооборота между РФ и недружественными государствами сократится в пять раз к 2030 году.

Ранее в Госдуме решили проработать вопрос о введении кода для блогеров в ОКВЭД.

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