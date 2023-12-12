Социолога Кагарлицкого освободили в зале суда

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога и журналиста Бориса Кагарлицкого виновным в оправдании терроризма. Его приговорили к штрафу в 600 тыс. руб. и освободили в зале суда, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. руб. <...> Смягчить наказание до 600 тыс. руб. штрафа», — огласил приговор судья.

Кроме того, Кагарлицкому на два года запретили заниматься администрированием интернет-сайтов, говорится в сообщении агентства.

Бориса Кагарлицкого обвиняли в публичных призывах к терроризму, оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал соответствующий видеоролик.

Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

Сторона обвинения требовала приговорить социолога к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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