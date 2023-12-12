Трехлетний ребенок выпил жидкость для снятия лака в Петербурге

В Петербурге ребенок попал в больницу с химическим ожогом после того, как выпил жидкость для снятия лака. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 11 декабря, трехлетнюю девочку госпитализировали в детскую больницу имени Филатова из квартиры, где она случайно выпила жидкость для снятия лака.

У пострадавшей диагностированы химические ожоги ротовой полости и пищевода, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетний мальчик отравился уксусом в Волгоградской области.