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Трехлетний ребенок выпил жидкость для снятия лака в Петербурге

РЕН ТВ: в Петербурге трехлетняя девочка отравилась жидкостью для снятия лака

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Петербурге ребенок попал в больницу с химическим ожогом после того, как выпил жидкость для снятия лака. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 11 декабря, трехлетнюю девочку госпитализировали в детскую больницу имени Филатова из квартиры, где она случайно выпила жидкость для снятия лака.

У пострадавшей диагностированы химические ожоги ротовой полости и пищевода, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двухлетний мальчик отравился уксусом в Волгоградской области.

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