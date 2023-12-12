Баскетболист избил тренера, посадившего его на скамейку запасных

В США арестовали 17-летнего баскетболиста, избившего своего тренера, пишет Complex. Подростку не понравилось, что мужчина посадил его на скамейку запасных.

Как пишут СМИ, 17-летний баскетболист, чье имя не сообщается в интересах следствия, и его 22-летний брат Джаррик Аллен поджидали тренера на школьной парковке. Между мужчиной и игроком произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. По данным следствия, несовершеннолетний американец несколько раз ударил оппонента по лицу.

В результате нападения мужчина получил травму головы, лица, шеи и рук. Подросток был арестован и обвинен в нападении на человека, но был освобожден под залог в размере $23 тыс. Расследование дела продолжается, а представители школы прокомментировали состояние тренера.

«С ним все хорошо, он поправляется. Мы глубоко опечалены этим инцидентом и не потерпим такого поведения со стороны учеников», — говорится в заявлении.

Ранее в США школьник вызвал полицию и наврал о стрельбе, чтобы пораньше уйти с уроков.