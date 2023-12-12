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Въезжающие в Россию автомобили будут дезинфицировать при риске завоза болезней животных

Путин узаконил дезинфекцию въезжающих в РФ машин при вспышках болезней животных

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IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2025 года позволит проводить дезинфекцию въезжающих на территорию РФ автомобилей при вспышках особо опасных болезней животных в сопредельных странах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дезинфекция будет проводиться в пунктах пропуска через границу России в случае получения информации о возникновении особо опасных болезней животных. Машины будут очищать на безвозмездной основе.

Отмечается, что Россельхознадзор будет наделен полномочиями по проведению дезинфекции, а Минсельхоз должен будет утвердить перечень болезней, при которых она потребуется.

Сегодня Путин также подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.

До этого президент пообещал расширить программу арктической ипотеки и сделать ее доступной для участников специальной военной операции.

Ранее Путин поручил разобраться с домами, которые «заваливаются набок» в Архангельске.

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