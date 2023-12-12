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В Ростове-на-Дону суд наказал украинку за службу в батальоне «Айдар»

Прокуратура: гражданка Украины осуждена за участие в террористическом сообществе

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины, обвиняемой в участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В суде установлено, что в декабре 2016 года девушка добровольно заключила контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины сроком на 5 лет. После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», созданный для осуществления террористической деятельности», — говорится в публикации.

Прокуратура уточняет, что с апреля 2017 года по ноябрь 2020 года Виктория Ткаченко проходила службу на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Когда и при каких обстоятельствах она была арестована, не сообщается.

Суд признал Ткаченко виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

11 декабря сообщалось, что Следственный комитет России передал в суд дело против участников атаки на десантников из Пскова.

В тот же день стало известно, что потушивших Вечный огонь в Петербурге подростков и их семьи могут депортировать из РФ.

Ранее прокурор потребовал до 25 лет заключения обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве.

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