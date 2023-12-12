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«Спонсор войны» Nesquik пропал из меню скандинавской авиакомпании

TV2: скандинавская авиакомпания убрала из меню Nesquik за «спонсирование войны»

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Shutterstock

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) приняла решение исключить из бортового меню шоколадный напиток Nesquik из-за признания его производителя «спонсором войны». Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список», — рассказали журналистам в компании.

Отмечается, что SAS по той же причине удалила из меню продукцию компаний Mondelez (производитель «Мишки Барни») и Pepsi.

Швейцарскую организацию Nestle внесли в список «международных спонсоров войны» в начале ноября. На Украине такое решение обосновали тем, что компания не стала уходить с российского рынка после начала СВО, а также пытается развивать бизнес в филиале, скрытно поставляя в РФ технологическое оборудование.

Ранее Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны».

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