«Спонсор войны» Nesquik пропал из меню скандинавской авиакомпании

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) приняла решение исключить из бортового меню шоколадный напиток Nesquik из-за признания его производителя «спонсором войны». Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список», — рассказали журналистам в компании.

Отмечается, что SAS по той же причине удалила из меню продукцию компаний Mondelez (производитель «Мишки Барни») и Pepsi.

Швейцарскую организацию Nestle внесли в список «международных спонсоров войны» в начале ноября. На Украине такое решение обосновали тем, что компания не стала уходить с российского рынка после начала СВО, а также пытается развивать бизнес в филиале, скрытно поставляя в РФ технологическое оборудование.

Ранее Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны».