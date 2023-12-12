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Психолог рассказала, как помочь ребенку исправить оценки перед началом каникул

Психолог Блинова: отдых поможет мотивировать ребенка на исправление оценок

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Школьникам и студентам нужно давать время для отдыха от учебных нагрузок, чтобы не отбивать у них мотивацию исправлять оценки перед началом каникул. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказала психолог Дарья Блинова.

Она напомнила, что ученики могут быть эмоционально истощены к концу года.

«Действенной мотивацией будет разнообразие отдыха по возможности. Давать разгрузку эмоциональной сфере и наполнять ее», — отметила Блинова.

Помимо этого, в этом вопросе важно, чтобы дети получали поддержку от родителей, подчеркнула эксперт. Взрослые должны стараться помочь им с выполнением домашнего задания.

«Как мотивация будет отметки дней в календаре, предновогодний чек-лист, письмо Деду Морозу и т. д. Из фраз можно использовать:
Посмотри сколько ты потрудился в этом году, осталась всего пару недель. Я верю, что ты можешь проявить свой характер!», — заключила психолог.

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева до этого говорила «Газете.Ru», что работа мозга отчасти похожа на работу мышц и строится на чередовании фаз напряжения и расслабления. Так, нельзя накачать мышцу, если заставлять себя тренироваться до изнеможения, потому что так можно получить травму. То же самое произойдет и с мозгом ребенка, если на каникулах он не будет отдыхать, предупреждала эксперт.

Ранее эксперт объяснила, почему школьникам необходимы уроки труда.

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