Прокурор потребовал посадить социолога Кагарлицкого* на пять с половиной лет

Сторона обвинения потребовала приговорить социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Telegram-канале журнала «Рабкор», главредом которого является Кагарлицкий.

В своем последнем слове социолог заявил, что надеется на справедливое решение суда.

Бориса Кагарлицкого обвиняют в публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал соответствующий видеоролик. Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога в Telegram, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

В июле социологу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 7 августа Кагарлицкий попал в реестр экстремистов.

Огласить приговор ученому должны 12 декабря. До этого ему продлили срок заключения под стражей.

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