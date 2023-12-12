Россиянам рассказали, сколько машин в стране перепродаются со скрученным пробегом

Почти каждый десятый продаваемый в России частными лицами легковой автомобиль имеет скрученный пробег. Об этом сообщает »Лента» со ссылкой на данные исследования «Авто.ру».

«Около 7% всех легковых автомобилей в России имеют расхождения в пробеге», — сказано в сообщении.

Среди автомобилей частных продавцов скрученный пробег встречается еще чаще, в 9% случаев. У дилеров, напротив, такая вероятность ниже (около 2% случаев).

12 декабря стало известно, что автовладельцы в России столкнулись с задержками поставок запчастей. Из-за санкций сроки их поставок стали достигать полутора лет.

6 декабря сообщалось, что в России могут ввести тюремные сроки за скрученный пробег авто.

24 октября автоэксперт рассказал, как как определить скрученный одометр в машине.

Ранее стало известно, что в Россию с начала года ввезено рекордное число автомобилей.