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Полицейские раздали повестки 35 задержанным цыганам в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти полицейские вручили повестки 35 задержанным цыганам

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Петербурге и Ленобласти сотрудники полиции вручили повестки 35 ранее задержанным цыганам. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов 9-10 декабря провели рейд по местам проживания цыган. В результате в полицейское отделение доставили более 50 человек.

Более 20 задержанных после проверки привлекли к административной ответственности в связи с нарушением порядка регистрации по месту жительства. Повестки для постановки на воинский учет вручили 35 цыганам.

Ранее на воинский учет после рейда в Петербурге поставили 20 человек.

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