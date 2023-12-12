Полицейские раздали повестки 35 задержанным цыганам в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти сотрудники полиции вручили повестки 35 ранее задержанным цыганам. Об этом сообщает телеканал 78 со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов 9-10 декабря провели рейд по местам проживания цыган. В результате в полицейское отделение доставили более 50 человек.

Более 20 задержанных после проверки привлекли к административной ответственности в связи с нарушением порядка регистрации по месту жительства. Повестки для постановки на воинский учет вручили 35 цыганам.

Ранее на воинский учет после рейда в Петербурге поставили 20 человек.