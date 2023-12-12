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Врач перечислил причины появления неприятного запаха изо рта

Врач Матюхин: гастрит может быть причиной неприятного запаха изо рта

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Shutterstock

Неприятный запах изо рта может сигнализировать о наличии проблем со здоровьем, в том числе, хронического гастрита. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-гастроэнтеролог Анатолий Матюхин.

«Это может быть язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки. И это может быть связано с тем, что у человека проблемы с желчевыводящей системой», — продолжил эксперт.

Врач добавил, что проблема может быть связана с зубами, поэтому стоит также показаться стоматологу. По его словам, часто причиной неприятного запаха могут быть усиливающиеся процессы брожения и процессы гниения.

«Было бы неплохо, если бы он (человек с такой проблемой — Прим. ред.) начал употреблять банально воду за 30 минут до еды, стакан воды и через час после еды стакан воды, чтобы снижать нагрузку на пищеварение в желудке и в двенадцатиперстной кишке», — заключил Матюхин.

Консультирующий хирург Адам Фрош из больницы Листер в Британии до этого рассказал, что кислый запах изо рта может быть вызван кислотным рефлюксом, сладкий — сигнализировать о сахарном диабете, а запах плесени — о циррозе печени.

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