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СК возбудил уголовное дело после падения пятерых школьников в яму с кипятком

В Ивановской области возбуждено дело после падения детей в яму с кипятком

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Администрация Южского муниципального района/VK

СК Ивановской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после травмирования пятерых школьников, которые провалились в яму с кипятком в Юже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте провала грунта в Юже, где в яму с кипятком упали дети работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Пятеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения ожогами конечностей.

Как установили следователи, дети шли на уроки и провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка на улице Пушкина. Возбуждено уголовное дело, по факту произошедшего проверку проводит прокуратура Ивановской области.

Ранее годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног.

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