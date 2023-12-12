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ВСУ обстреляли в Белгородской области шесть сел

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 20 раз

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Григорий Сысоев/РИА Новости

За прошедшие сутки Белгородская область была обстреляна со стороны Украины более 20 раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено 3 и 7 артиллерийских снарядов соответственно. Над селом Бессоновка системой ПВО сбита одна ракета неустановленного образца. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Козинка: «зафиксировано 2 прилета, обошлось без последствий».

Дважды было обстреляно село Графовка Краснояружского района, результаты те же (жертв и разрушений нет).

В Шебекинском городском округе по селу Муром было выпущено 6 минометных снарядов, никто не пострадал, разрушений нет.

10 декабря сообщалось, что атака ВСУ на Курскую область оставила два населенных пункта без света.

В тот же день ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку.

9 декабря ВСУ обстреляли поселок Манев в Брянской области.

Ранее над Белгородской областью сработала система ПВО.

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