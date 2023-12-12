Появились подробности жизни россиянина, попавшего в США без паспорта и билета

Попавший в США без билета и паспорта россиянин Сергей Очигава владел бизнесом в России и защитил кандидатскую диссертацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщает, что Сергей Очигава был одним из учредителей ООО «Возрождение М», зарегистрированного в Калужской области. Однако бизнес, созданный в 2021 году, прекратил деятельность в апреле 2022 года.

Кроме того, в РЭУ имени Плеханова в 2003 году человеком по имени Сергей Владимирович Очигава была защищена диссертация на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий».

Потерявший память россиянин прилетел в США из Дании без регистрации и билета на самолет в ноябре. Пассажир с гражданством России и Израиля, прибывший рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена в Лос-Анджелес, предстал в аэропорту перед таможенным контролем (СВР) и представился Сергеем Очигавой.

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