Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за семь лет

Более 355 300 нелегальных мигрантов пересекли границы Европейского союза в 2023 году, это рекордные показатели за последние семь лет. Об этом сообщает Европейское пограничное агентство (Frontex).

Отмечается, что такие данные прежде всего связаны с тем, что большинство нелегальных мигрантов пытались проникнуть в ЕС через Средиземное море. На этот участок приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах блока, в этом году выявлено более 152 200 нарушений (самый высокий показатель с 2016 года).

За первые 11 месяцев на восточно-средиземноморском маршруте зафиксировано 52 600 нелегальных пресечений границы.

На западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в 2023 году превысило 32 400, на западно-балканском маршруте — до 98 600 случаев, при пересечении Ла-Манша с обеих сторон — 58 300.

При этом Frontex обращает внимание, что мигрировать по морю крайне опасно. В этом году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.