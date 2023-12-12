В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане утром 12 декабря зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Казахстана.

По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 5,7, а его эпицентр находился на территории Афганистана в 890 км от казахстанского города Алма-Ата. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло 10 декабря у побережья северных Курильских островов. Его эпицентр был расположен в Тихом океане в 70 км северо-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Отмечается, что жители города ощутили точки силой три балла.

В тот же день землетрясение зафиксировали у берегов Перу. Его магнитуда составила 5,8, а эпицентр находился в 91 км к юго-западу от города Писко.

Ранее в Канаде обнаружили разлом земной коры, который способен вызвать цунами в Северной Америке.