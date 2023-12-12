Врач объяснил россиянам, что делать при внезапном ухудшении памяти

Внезапное ухудшение памяти – это тревожный симптом, предупреждают врачи. Если такие провалы в памяти происходят регулярно, то следует обратиться к специалисту, и ни в коем случае нельзя начинать прием каких-либо препаратов без рекомендаций врачей, предупреждает психиатр Виктор Рудов.

«Если появились такие симптомы, нужно сразу же записываться на прием к психиатру или неврологу. Сначала обследование, потом уже прием назначенных только врачом препаратов. Иначе можно сделать только хуже», — посоветовал Рудов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди самых частых причин потери памяти Рудов назвал возраст – в этом случае первые проблемы появляются в 65–70 лет из-за изменений в мозге. Появлению провалов в памяти в более раннем, по словам специалиста, возрасте могут способствовать более сотни различных причин.

«Это могут быть и патологии, хронические заболевания, механические повреждения мозга и даже других внутренних органов», — пояснил он.

Среди основных доктор назвал такие причины, как черепно-мозговая травма головы, злоупотребление алкоголем и наркотиками, длительный прием лекарственных препаратов, среди побочных эффектов которых снижение когнитивных функций, лобно-височная, сосудистая деменция, психические расстройства и многие другие.

Чтобы правильно подобрать лечение, нужно выяснить истинную причину ухудшения памяти, а сделать это может только врач. Самодиагностика может усугубить ситуацию, заключил Рудов.

Напомним, врачи советуют вести специальный дневник, чтобы не пропустить начало деменции у близкого человека. В него рекомендуется записывать все эпизоды нарушения памяти.

Ученые ранее назвали пищевую добавку, которая благотворно влияет на когнитивные способности и улучшает память.