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В Госдуме объяснили, куда москвичам можно жаловаться на шумных соседей

Депутат Разворотнева: москвичи могут жаловаться на шумных соседей в полицию

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Жители Москвы могут пожаловаться на шумных соседей в полицию, рассказала «Москве 24» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, за нарушение закона «О тишине», запрещающего шуметь с 23:00 до 07:00, гражданам может грозить штраф в размере до 2 тыс. рублей или предупреждение.

«Проводить ремонт можно в дневные часы с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. В воскресенье и нерабочие праздничные делать ремонт также запрещено. Исключение есть только для новостроек, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию», — отметила Разворотнева.

Юрист Ольга Безбородова до этого говорила, что для борьбы с соседями, устраивающими вечеринки по ночам, нельзя врываться в чужую квартиру, устраивать драки, оскорблять, писать похабные посты в общих чатах, адресованные нарушителю и так далее, поскольку можно самому стать фигурантом как административного, так и уголовного дела. Она советовала обратиться к сотрудникам правоохранительных органов или в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что в России хотят позволить сдавать жилье посуточно при одном условии.

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