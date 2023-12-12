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В Госдуме призвали показывать зрителям криминального кино исторические справки

Депутат Хамзаев: создатели кино о криминале должны делать исторические справки

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Depositphotos

Создатели сериалов и фильмов, сюжеты которых затрагивают тему возникновения организованной преступности, должны включать в себя исторические справки о тех событиях и их последствиях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, демонстрировать зрителям такие справки нужно в самом начале картины. Соответствующее предложение он направил главе Минкульта Ольге Любимовой, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении депутат отметил, что многие фильмы и сериалы отсылают к реальному эпизоду страны – появлению организованных преступных группировок и их развитию в 90-е годы. У зрителей такие картины пользуются популярностью, и, чтобы они не отразились на мировоззрении молодых людей, следует принять меры, считает Хамзаев.

Он призвал главу Минкульта рассмотреть вопрос изменения нормативно-правовых актов и обязать производителей кинолент и сериалов «интегрировать информационные вставки» в свои работы в самом начале картины. В таких справках депутат призвал рассказывать о последствиях деятельности ОПГ, в том числе количестве жертв.

Напомним, также Хамзаев призывал запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства РФ в сериале «Слово пацана».

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