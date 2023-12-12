На Украине произошел масштабный сбой мобильной связи

На Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, речь идет о неполадках в работе мобильного оператора «Киевстар». На проблемы со связью и домашним интернетом жалуются жители Киевской области, Львова, Житомира и ряда других населенных пунктов. Сайт компании также не открывается.

Как уточнили в «Киевстаре», произошел технический сбой, и в данный момент его пытаются устранить.

До этого сообщалось, что зимой на Украине возможен дефицит электроэнергии. Его связывают с холодами и аварийным состоянием теплоэлектростанций.

Периодически города страны остаются без электричества. На днях без света остались 455 населенных пунктов.

А 9 декабря в Киеве затопило метро. В офисе киевского мэра Виталия Кличко обвинили в ЧП экс-президента страны Виктора Януковича.

Ранее на Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.