Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине произошел масштабный сбой мобильной связи

«Страна.ua»: на Украине произошел масштабный сбой у оператора «Киевстар»

close
100%
Shutterstock

На Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, речь идет о неполадках в работе мобильного оператора «Киевстар». На проблемы со связью и домашним интернетом жалуются жители Киевской области, Львова, Житомира и ряда других населенных пунктов. Сайт компании также не открывается.

Как уточнили в «Киевстаре», произошел технический сбой, и в данный момент его пытаются устранить.

До этого сообщалось, что зимой на Украине возможен дефицит электроэнергии. Его связывают с холодами и аварийным состоянием теплоэлектростанций.

Периодически города страны остаются без электричества. На днях без света остались 455 населенных пунктов.

А 9 декабря в Киеве затопило метро. В офисе киевского мэра Виталия Кличко обвинили в ЧП экс-президента страны Виктора Януковича.

Ранее на Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами