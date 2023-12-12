Подросток прострелил себе губу из пневматического пистолета

В поселке Сухая Балка Красноярского края стрельба подростков по пластиковым мишеням закончилась легким ранением для одного из школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на окраине поселка Сухая Балка, группа подростков развлекалась, стреляя по пластиковым мишеням из пневматики. В какой-то момент 16-летний юноша сделал очередной выстрел, пуля отрикошетила и пробила ему верхнюю губу.

Молодой человек обратился в больницу, где ему оказали первую помощь. С заявлением в полицию семья мальчика обращаться не стала, известно, что пневматический пистолет он купил у одного из приятелей.

Ранее подросток попал в больницу с ранением глаза и контузией после своего дня рождения.