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Подросток прострелил себе губу из пневматического пистолета

Kras Mash: в Красноярском крае подросток ранил себя из пневматического пистолета

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FotograFFF/Shutterstock

В поселке Сухая Балка Красноярского края стрельба подростков по пластиковым мишеням закончилась легким ранением для одного из школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на окраине поселка Сухая Балка, группа подростков развлекалась, стреляя по пластиковым мишеням из пневматики. В какой-то момент 16-летний юноша сделал очередной выстрел, пуля отрикошетила и пробила ему верхнюю губу.

Молодой человек обратился в больницу, где ему оказали первую помощь. С заявлением в полицию семья мальчика обращаться не стала, известно, что пневматический пистолет он купил у одного из приятелей.

Ранее подросток попал в больницу с ранением глаза и контузией после своего дня рождения.

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