В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В трех аэропортах Москвы утром 12 декабря отменены или задержаны 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса »Яндекс. Расписания».

По состоянию на 6:55 (мск), в столичном аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов и два отменены, в Домодедово задержаны 12 рейсов и еще три отменены, в Шереметьево задержаны четыре рейса. При этом в подмосковном Жуковском отмененных или задержанных рейсов нет.

Согласно информации Гидрометцентра, в Москве 12 декабря ожидается снег, местами метель, гололедица и до -6°C.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. В последнее время в столичных аэропортах регулярно отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды.

9 декабря 34 авиарейса были отменены или задержаны на прилет и вылет в аэропортах Москвы.

4 декабря сообщалось, что в столичных аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.