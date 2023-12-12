Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил пепел на высоту 2,5 км над уровнем моря, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По информации ведомства, шлейф распространился в восточном направлении на 5 км.

В пресс-службе отметили, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

До этого американские ученые из Университета штата Техас в Остине нашли гигантский резервуар с водой, залегающий на глубине около 3,2 км у побережья Новой Зеландии.

Место, где обнаружили подземное «море», находится на территории обширной вулканической формации, образовавшейся 125 млн лет назад.

Ранее вулкан Этна извергся на Сицилии.