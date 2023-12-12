Метель ожидается в Москве, объявлен желтый уровень погодной опасности

Во вторник в Москве ожидается облачная погода со снегом, местами возможны сильные метели и гололедица. Температура будет колебаться от -6 до -4 градусов днем, об этом сообщил Гидрометцентр.

В ночь на среду ожидается дальнейшее понижение температуры до -9 градусов, а также продолжение снегопада и гололедицы.

В Подмосковье температура будет варьироваться от -8 до -3 градусов во вторник, сильный снег прогнозируется в некоторых районах. В ночь на среду температура может опуститься до -12 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В связи с порывами ветра до 15 м/с и условиями метели и гололедицы в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 21:00 вторника и до 11:00 среды.

Ранее сообщалось, где будет виден звездопад Геминиды. По информации, полученной из пресс-службы Московского планетария, это явление можно будет наблюдать на всей территории России над южным горизонтом при ясной погоде.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.