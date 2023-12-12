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Пожар на коммерческом танкере в Красном море вызван ракетным ударом

Reuters: ракетный удар Йемена привел к пожару на судне в Красном море

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Керчь ФМ/РИА «Новости»

Ракетный удар йеменских хуситов привел к возгоранию на коммерческом судне Strinda в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

«Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, поразила коммерческий танкер», — указывается в публикации.

Согласно информации источников, именно ее попадание и спровоцировало пожар.

«Обошлось без жертв», — пишет агентство.

По словам представителей минобороны США, атака на корабль произошла приблизительно в 111 км к северу от пролива Баб-эль-Мандаб. В то время эсминец американских ВМС находился поблизости и оказывал помощь.

Незадолго до этого Управлении морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Великобритании сообщило, что у побережья Йемена произошел инцидент с британским кораблем, на борту которого вспыхнул пожар.

Ранее хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам.

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