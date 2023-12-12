АТОР рассказала о странах, где запрещено плевать на улицах

За плевки на улицах в некоторых странах и в одном российском регионе можно получить штрафы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в Швейцарии плевки на землю скоро станут обходиться весьма недешево. В ряде швейцарских городов плевать на улицах стали столь массово, что местные для борьбы с этим явлением готовы ввести серьезные штрафы. В нескольких муниципалитетах кантона Цюрих штрафы составят от 80 до 200 швейцарских франков (8500 — 21200 руб.).

По выходным дням в популярных туристических местах Швейцарии будут дежурить сотрудники полиции и муниципальной службы, которые будут накладывать штрафы.

Во многих городах ФРГ также запрещено плевать на улицах. В частности, в Кельне плевок в общественных местах обойдется от 30 до 60 евро (от 3 000 руб. до 6000 руб.)

Плевать на улицах нельзя и в Казахстане. За нарушение запрета придется заплатить 17 250 тенге (около 3 500 руб.).

Самые большие штрафы за плевки предусмотрены в Сингапуре. За плевок в общественном месте придется выложить до 1000 сингапурских долларов (примерно 69 000 руб.)

В этом году и в России появился регион, где законодательно запрещено плевать на улице. Так, за плевок в общественном месте в Ярославской области предусматривается штраф в 1500 руб., в случае повторного нарушения придется заплатить уже 3000 руб.

До этого сообщалось, что в России хотят ужесточить штрафы за нелегальный оборот алкоголя.

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