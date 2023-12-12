Zara объяснила «обновлением» снятие рекламы, вызвавшей критику пропалестинских активистов

Владелец бренда одежды Zara, компания Inditex объяснила «обновлением контента» снятие с главной страницы сайта и приложения рекламы новой коллекции, которая вызвала критику со стороны пропалестинских активистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в аккаунте Zara в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) были размещены десятки тысяч пропалестинских комментариев. Возмущение активистов вызвала новая коллекция одежды Atelier. На одной из фотографий была показана модель с манекеном, завернутым в белое, на второй — лежащий на полу бюст, на третьей — безрукий манекен. Пропалестинские активисты заявили, что изображения сильно похожи на фотографии тел в белых саванах в секторе Газа.

Компания Inditex убрала рекламу с изображением вызвавших жесткую критику манекенов и статуй с главной страницы своего сайта и приложения, заявив при этом, что данное изменение является частью обычной процедуры обновления контента.

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