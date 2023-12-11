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Под Оренбургом загорелся склад на площади более 3000 квадратных метров

В Оренбургской области на площади 3600 квадратных метров загорелся склад

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Shutterstock

В Оренбургской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар на крупном складе. Об этом сообщает МЧС региона.

Возгорание произошло в поселке Красноярском. Пожар тушат на одноэтажном складе на территории фермерского хозяйства. На данный момент площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров.

Для ликвидации пожара задействованы 15 единиц техники и 32 специалиста. Информация о разрушениях отсутствует. Данные о пострадавших также не уточняются.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли подстанцию у аэропорта Жуковский.

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